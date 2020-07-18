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Eti sıvı kıvama getiren bir zehir salgılıyor! Bingöl'de 'Sarıkız' paniği

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında et yiyen olarak bilinen 'Sarıkız' örümceği görüntülendi. Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor, bu sayede eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor.

IHA18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:02 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:02
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Genç ilçesine bağlı Yayla Köyü kırsalında nöbet tutan güvenlik korucuları, 3 tane büyük örümcek fark etti. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan korucular, türün halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur sarıkız örümceği olduğunu öğrendi.Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi.

Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor. Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor, bu sayede eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor.

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