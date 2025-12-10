Etiket değiştirip satışa hazırladılar: Bakanlıktan gıda terörüne anında müdahale

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Antalya'da, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde; bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettik.

Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek; işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.