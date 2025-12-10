İSTANBUL 13°C / 8°C
Etiket değiştirip satışa hazırladılar: Bakanlıktan gıda terörüne anında müdahale

Antalya'da bir gıda deposunda tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünlerin etiketlenerek piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi. Bakan Yumaklı, “Güvenilir gıdadan taviz yok” mesajı verdi.

IHA10 Aralık 2025 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Etiket değiştirip satışa hazırladılar: Bakanlıktan gıda terörüne anında müdahale
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Antalya'da, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde; bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettik.

Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek; işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

