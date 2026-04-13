Güncel

Etiketsiz ürüne geçit yok! 4 tonluk sahte bal operasyonu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir işletmede sahte ve etiketsiz bal üretimi yapıldığı ihbarı üzerine yapılan denetimde toplam 4 bin 238 kilogram bala el konulurken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 16:56
Etiketsiz ürüne geçit yok! 4 tonluk sahte bal operasyonu
Denizli Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan sözlü ihbar üzerine başlatılan incelemelerde, Fatih Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede sahte bal üretimi ve satışı yapıldığı tespit edildi. İşletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)'ne kayıtlı olmadan faaliyet yürüttüğü belirlendi. İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ve denetim ekipleri tarafından takibe alınan işletmede, 11 Nisan 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, piyasaya sunulmak üzere hazırlanan ve herhangi bir etiket bilgisi bulunmayan çok sayıda bal ürünü ele geçirildi. Denetim kapsamında; 101 adet 25 kilogramlık, 1.404 adet 850 gramlık, 60 adet 2 kilogramlık ve 80 adet 5 kilogramlık olmak üzere toplam 4 bin 238 kilogram sahte bal muhafaza altına alınarak el konuldu.

Yetkililer, işletmenin hem kayıt dışı faaliyet göstermesi hem de etiketsiz ve sahte ürünleri piyasaya sunması nedeniyle 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman yetkilileri, vatandaşların gıda güvenliği konusunda duyarlı olmalarının önemine dikkat çekerek, şüpheli durumların ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu. Yapılan operasyonun, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

  • sahte bal
  • etiketsiz bal üretimi
  • Denizli Pamukkale

