İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1845
  • EURO
    36,1707
  • ALTIN
    2633.4
  • BIST100
    10490
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yeni görev uydurup kuzenini atadı!
Güncel

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yeni görev uydurup kuzenini atadı!

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu ve amcasının oğlu olan Gökhan Beşikçioğlu'nu bu göreve getirdiği öğrenildi.

IHA2 Ağustos 2024 Cuma 14:58 - Güncelleme:
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yeni görev uydurup kuzenini atadı!
ABONE OL

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerde peş peşe yapılan akraba-eş-dost atamaları gündemdeki yerini korurken, CHP yönetimindeki belediyelerde akraba atamaları devam ediyor. Akraba atamasıyla ilgili son adım oyunculuktan siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu ve amcasının oğlu olan Gökhan Beşikçioğlu'nu göreve getirdiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özel'in, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısına rağmen, belediye başkanları eş-dost kayırmalarıyla kadroları doldurmaya devam ediyor.

Aslen Ordu'lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi'nde göreve getirdiği ortaya çıktı. Beşikçioğlu'nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekti.

Etimesgut Belediyesi'nden dağıtım yerlerine gönderilen resmi belgenin ortaya çıkmasının ardından skandal patlak verdi. Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Tesislerimizde farklı müdürlüklerimiz tarafından verilen hizmetler sırasında yetki karmaşası ve eşgüdüm eksikliği nedeniyle hizmette aksamalar meydana geldiği gözlenmiştir söz konusu aksaklıkların giderilmesi amacıyla tesislerin temizlik bakım onarım güvenlik ve idari işleri ile her türlü aksaklıkların giderilmesinden sorumlu bir koordinatörün her tesiste bir tesis sorumlusunun görevlendirilmesine karar verilmiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.