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Etimesgut Belediyesi mescitte ezan okutmadı iddiası! Ankara Valiliği harekete geçti

Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı bir yaşam merkezindeki mescitte ezan okunmadığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti.

IHA24 Aralık 2024 Salı 01:04 - Güncelleme:
Etimesgut Belediyesi mescitte ezan okutmadı iddiası! Ankara Valiliği harekete geçti
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Ankara Valiliği, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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