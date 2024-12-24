Ankara Valiliği, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine Valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 23, 2024
Kamuoyunun bilgisine sunulur.