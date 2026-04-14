İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7416
  • EURO
    52,7599
  • ALTIN
    6867.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Etimesgut'ta CHP'li belediyenin aşevi vurgunu patladı: Zimmetçi mutemet cezaevine gönderildi
Güncel

Etimesgut'ta CHP'li belediyenin aşevi vurgunu patladı: Zimmetçi mutemet cezaevine gönderildi

Etimesgut Belediyesi'nin aşevi ve yemek dağıtım hesaplarında Sayıştay denetimiyle ortaya çıkarılan usulsüzlük operasyonunda, paraları cebine indiren mutemet S.K. 'zimmet' suçundan tutuklanarak demir parmaklıklar ardına konuldu. Sosyal yardım ve Etimkent AŞ üzerinden kurulan sömürü düzeninin halkın rızkına göz diktiği yargı kararıyla tescillenirken, aralarında genel müdürün de bulunduğu diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Fakir fukaranın yemeğinden çalınan paraların hesabının sorulduğu bu operasyon, belediye iştiraklerindeki kirli rant çarkının nasıl işlediğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

AA14 Nisan 2026 Salı 11:38
ABONE OL

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "zimmet" suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Etimkent AŞ Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent AŞ kasa sorumlu personeli H.B. Batı Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden S.K, "zimmet" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent AŞ'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent AŞ Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent AŞ kasa sorumlu personeli H.B. hakkında "zimmet" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kurye kılığıyla soygun yaptılar! Silahlı çete film gibi operasyonla enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.