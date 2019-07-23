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Etiyopya'da Alman kimliğine bürünen FETÖ yeni okul açmaya hazırlanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yeni eğitim öğretim yılında bir okul daha açmak için hazırlık yapıyor.

  • AA
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Örgütün "Intellectual Schools" adını taşıyan kurumu, başkentin Ferensay semtinde kurulan yeni okul için velilerden kayıt almaya başladı.

Eski bir eğitim kurumunun yenilenmesiyle kurulan okulda tadilat çalışmaları devam ederken, okulun 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için hazırlık yapıldığı görüldü.

Hileli satış yoluyla okulların ve şirketlerin isimlerini değiştirip Alman vatandaşlığı bulunanları bu kurumlara ortak yapan örgüt, Türkiye'nin kurduğu diplomatik baskıdan kurtulmak için sık sık Alman makamlarından yardım istiyor.

Etiyopya hükümeti, 2017'de örgüte ait tüm mal varlığının Türkiye'ye teslim edilmesi yönünde karar almıştı.

- TMV, HARAR'DAKİ OKULLARDA KAYDA BAŞLADI

Öte yandan örgütün Rainbow Derneği adı altında kurduğu ve ay başında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alınan okullarda kayıt işlemleri başladı.

Harar'daki okullardan çıkan belgelerde, okulları "Alman yatırımcılara" sattığı propagandası yapan örgütün, ülkenin farklı şehirlerinde bulunan "Intellectuals Schools" ve Harar'daki "Rainbow Schools" okullarını tek elden yönettiği ortaya çıktı.

AA'nın geçen yıl yayımladığı belgelere göre, eski adı Nejashi Ethio-Turkish International Schools olan okullar, hayır kurumu çatısı altında kurulmasına rağmen yasa dışı şekilde 2009'da şahısların üzerine geçirildi.

Örgütün, bu çatı altında başkent Addis Ababa'nın yanı sıra Tigray ve Oromiya eyaletlerinde 6 okulu bulunuyor.

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