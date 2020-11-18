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Etiyopya'da çatışma ortasında kalan vatandaşlar Türkiye'nin girişimleriyle kurtarıldı

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmaların arasında kalan Türk vatandaşları Türkiye'nin yoğun girişimleriyle Addis Ababa'ya getirildi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:42 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:42
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Etiyopya ordusunun kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı başlattığı operasyon 15'inci gününe girdi.

Ağır silahların kullanıldığı ve hava saldırılarının yapıldığı bölgede operasyon başlaması sonrası eyalet sınırından Sudan'a kaçanların sayısı 30 bini aştı.

Tigray'da yaşayan yabancıların tahliyesinin nasıl gerçekleşeceği ise halen soru işareti.

Tigray'daki olağanüstü hali yöneten komutanlık TPLF güçlerinin Mekelle şehrine giden dört köprüyü ve ayrıca Shire ve Aksum arasındaki yollara zarar verdiğini ileri sürdü.

Şimdiye kadar çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor ancak bölgeyle iletişim kurulamamasından ötürü hiçbir bağımsız kaynaktan teyit edilemiyor.

ÇATIŞMALARIN ARASINDA KALAN TÜRK VATANDAŞLARI KURTARILDI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çatışma ortasında kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki çatışmaların arasında kalan vatandaşlarımızı yoğun girişimlerimizle Addis Ababa’ya getirdik. En yakın zamanda Türkiye’de ailelerine kavuşturacağız." dedi.

- BAŞBAKAN AHMED OPERASYONDA ISRARCI

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

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