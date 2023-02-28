Etiyopyalılar'dan gönülden destek: Depremzedeler için 3.5 milyon lira toplandı

Son yıllarda iç savaş ve kuraklık gibi türlü zorluklarla mücadele eden ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği Etiyopya'da halk, kendi dertlerini unutarak Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için seferber oldu.

Depremin ilk gününden beri Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği başta olmak üzere TİKA, Din İşleri Müşavirliği, Ticaret Müşavirliği gibi bütün Türk temsilciliklerine taziyeye giden Etiyopyalılar, camilerde gıyabi cenaze namazı kıldı, depremzedeler ve Türkiye için dua etti.

Addis Ababa Büyükelçiliğinin başlattığı yardım kampanyası için başkent Addis Ababa'da dün program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya Federal Parlamentosu Harar Milletvekili ve Etiyopya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Fatih Wazir, TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Cengiz Polat, Etiyopya Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Fennan Mohammed ve hayırseverler katıldı.

Programda bağışçılar tarafından Addis Ababa Büyükelçisi Alp'e sembolik bağış çekleri takdim edildi.

Yardım kampanyasında, 10 milyon Etiyopya biri toplandı.



"BUGÜN BURADA, YANIMIZDA OLMANIZ BAŞLI BAŞINA ÇOK ANLAMLIDIR"



Burada konuşan Büyükelçi Yaprak Alp, Etiyopya hükümetinin depremin ilk gününden beri Türkiye'ye destek olduğunu, binlerce battaniye ve çadırın yanı sıra asker ve profesyonel arama kurtarma görevlisi gönderdiğini anlattı.



"Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını" belirten Alp, "Türkiye, gerçekten zor günler geçirmektedir ama bu zor günleri dayanılır hale getiren tam da bugün çok güzel bir örneğini gördüğümüz bu tür dayanışma hareketleridir. Bugün burada, yanımızda olmanız başlı başına çok anlamlıdır. Siz sadece yanımızda olmadınız, daha fazlasını yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE YILLARDIR EKTİĞİ SEVGİ, MERHAMET VE DAYANIŞMA TOHUMLARININ MEYVESİNİ ALIYOR"



Harar Milletvekili ve Etiyopya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Fatih Wazir, Türkiye'deki deprem felaketini yüreklerinde hissettiklerini ifade ederek, duygularını şöyle dile getirdi:



"Türkiye yıllardır ektiği sevgi, merhamet ve dayanışma tohumlarının meyvesini alıyor. Dünyada başka hangi ülke böylesine bir dayanışma hareketinin muhatabı olabilirdi bilemiyorum. Dünyada Türkiye'ye vefa borcu olmayan bir ülke var mıdır bilemiyorum. Allah Türkiye'yi korusun."

Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Fennan Mohammed, Türkiye Mezunları için Türkiye'ye destek olmanın bir seçenek değil zorunluluk olduğunu söyledi.

"NE YAPSAK TÜRKİYE'YE OLAN BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ"



Mohammed, "Etiyopya'nın her karışında Türkiye'nin, Türk sivil toplum kuruluşlarının izlerini görürsünüz. Bazı sivil toplum kuruluşlarının bu deprem felaketinde bile burada başladıkları işleri yarım bırakmamak için gösterdikleri insanüstü gayreti görünce yüreğimiz parçalanıyor. Ne yapsak Türkiye'ye olan borcumuzu ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.

TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Cengiz Polat da Etiyopya'nın yardımının maddi değerinden ziyade manevi değerinin çok büyük olduğunu vurguladı.

Polat, Etiyopya halkının son yıllarda çok zor günler geçirdiğini hatırlatarak, "Depremin ilk gününden beri gözyaşlarımız birbirine karıştı. Etiyopyalı kardeşlerimizin Türkiye'ye bakışını kelimelerle anlatmak mümkün değil." dedi.