Etkileşim uğruna kamelyayı ateşe verdiler! O anları sosyal medya hesaplarında paylaştılar

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde sahil bölgesinde Belediye Liman içerisinde bulunan Rahime Kaptan Parkında dolaşan vatandaşlar, kamelyanın yandığını gördü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yanan kamelya söndürülürken, polis ekipleri de yangın yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde kamelyanın kundaklama sonucu yandığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, yaptıkları araştırma neticesinde gençlerin yanan kamelyanın önünde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, H.K., S.S., Ö.S. ve E.D.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Cide ilçesinde liman içerisinde bulunan umumi tuvalete de zarar verilerek, çerçeveleri kırıldı.