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Güncel

Etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Tekirdağ ve Edirne'de sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Çorlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle Cemaliye Mahallesi Tonguçlar Maydanı'nda bulunan ve 1453'te yaptırılan Fatih Camisi'nin bahçesindeki çam ağacı devrildi.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
Etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü
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Tekirdağ kent merkezinde sağanak nedeniyle Hükümet, Muratlı ve Hayrabolu caddelerinde yoğun su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yollarda tedbir aldı.

Şarköy ilçesinde yollarda su birikintileri oluştu, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Çorlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle Cemaliye Mahallesi Tonguçlar Maydanı'nda bulunan ve 1453'te yaptırılan Fatih Camisi'nin bahçesindeki çam ağacı devrildi. Ağacın dalları bahçedeki bazı tarihi mezarların taşlarına zarar verdi. Ağacın devrilmesi, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdıktan sonra kaldırdı.

- Edirne

Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle İsmail Saraç Caddesi'nde bir apartmanın çatısındaki yapı malzemeleri yerinden söküldü.

Apartmanın çatısından sarkan malzemeleri görenler Keşan Belediyesinin itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, çatıdan sarkan malzemeleri aşağı indirdi.

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