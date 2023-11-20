Etkili olan yağışlar Tunca ve Meriç nehirlerine can suyu oldu

Geçtiğimiz Ekim ayında 2 metreküp/saniye olan Tunca'nın debisi ise 2 kat artarak saniyede 5 metreküpe çıktı. Neredeyse kuruma noktasına gelen ve son 1 ayda debisi 2 kat artan Tunca Nehri, son yağışların ardından eski haline dönmeye başladı.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerine de can suyu oldu. Geçtiğimiz haftalarda ürününü kurak toprağa ekmek zorunda kalan üreticiler, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte rahat bir nefes aldı.

Aşırı sıcaklar ve kuraklığa bağlı kuruma noktasına gelen nehirler, son yağışlarla birlikte bir nebze de olsa hayat buldu. Kuraklığa bağlı nehir yüzeyine çıkan yosunlar, çöpler ve atıklar da yağışların ardından gözden kaybolmaya başladı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlar, bir nebze de olsa nehirlerin debilerine yaradı. DSİ Nehir Debi verilerine göre Kasım ayı başında 3 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin Suakacağı mevkiindeki debisi 2 kat artarak saniyede 6 metreküpe çıktı. Kasım ayının başında saniyede 35 metreküp seviyelerinde akan Meriç Nehri'nin debisi, son yağışların ardından 68 metreküpe ulaştı.

Nehir kenarında dolaşan vatandaşlardan Mehmet Çevik, kurak geçen bir yaz mevsiminin ardından etkili olan yağışların nehirlere yaradığını ve bereketli bir kış beklediklerini ifade etti.

Meriç Nehri kenarında iş yeri bulunan Yılmaz Söz, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlarla nehir debilerinin 2 katına çıktığını ve bu durumun hem üretici hem de vatandaşlar açısından sevindirici olduğunu aktardı.

Yağışların devam etmesi halinde nehir debilerinin daha da artması bekleniyor.