İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1544
  • EURO
    6,6582
  • ALTIN
    333.669
  • BIST100
    114168
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
Güncel

Adana'da etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski öğretmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi12:43 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:43

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sultan Y. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, Silifke'de FETÖ'ye ait dershanede "serrehber" olarak görev yaptığını ve sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Serrehberin görevinin öğretmen ve öğrencilerle ilgili bilgi toplamak olduğunu belirterek buna ilişkin bilgiler veren sanık Sultan Y, 'Tüm bildiklerimi daha önceki emniyet ifademde de anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu
Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu

Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.