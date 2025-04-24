İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonuyla ilgili aranan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İfadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Ketenci, savcılığa İBB iştirakleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden kurulan açık hava reklam ağında Murat Ongun'un açık hava reklamlarının başı olduğunu ve son karar vericinin Ongun olduğunu anlattı. Belediyeye ait reklam alanlarında yaşanan usulsüz uygulamaların belirli firmalar lehine yürütüldüğünü anlatan Ketenci, "Ticari hayatım bitirilmeye çalışıldı, başkaca şahıslara iltimas gösterildi" dedi.

BEDAVA REKLAM BEDAVA KİRA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ketenci, metro şantiyeleri çevresinde geliştirdiği "Metro Pano" projesiyle ilgili çalışmalarını anlattı. Ketenci, "Yıldız Metrosu, Beşiktaş Meydan Metrosu ve Kabataş Metrosu'nda metro inşaat alanlarının çevrelerini panolarla kapatma işini aldım. 18 adet pano yaptım. Bu panolardan 12'si İBB'nin kendi programı için kullanılacaktı. Panoların masrafını ben ödedim. Karşılığında da da panoların masrafı çıkıncaya kadar bedava kalmak üzere anlaşma yaptık" şeklinde konuştu.

Kaan Ketenci

1 MİLYON LİRA FAZLA FATURA

İBB'nin de reklamlarını baskı ve montajlama işini yaptığını anlatan Ketenci "Panoların gelir ve faturalarını keserek, Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'e teslim ediyordum. Metro inşaatları bittiğinde de panolar otomatikman ortadan kalkacaktı" dedi. Medya A.Ş. ecrimisil yerine, yeni bir fiyatlandırma yaptığını anlatan Ketenci "Drone Anlaşması" adı altında fatura kesildi. Elif Güven bir ay sonra beni arayarak, bütün işlemlerin Emlak Daire Başkanı Kağan Sürmegöz üzerinden değil, bir kısmı Medya A.Ş. üzerinden geçecek" dedi. Ben de kendilerine fiyatın aynı olup olmadığını sorduğumda bana aynı olduğunu söyledi. 2 milyon yerine, dron anlaşması adı altında 3 milyonun üzerinde fatura çıkardılar" dedi.

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