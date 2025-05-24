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Etnospor Festivali'nde üçüncü gün coşkusu: Geleneksel spor ve kültür rüzgarı esti

7. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü günü, Atatürk Havalimanı'nda büyük bir katılımla tamamlandı. Ziyaretçiler, geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
Etnospor Festivali'nde üçüncü gün coşkusu: Geleneksel spor ve kültür rüzgarı esti
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Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve TürkMedya'nın da sponsorluğunu yaptığı festival, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin üçüncü günü yoğun katılımla geride kalırken vatandaşlar geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatlarına yoğun ilgi gösterdi.

Atlı akrobasi, Kazakistan güreşi, at üzerinden ok atma gibi şovları ilgiyle izleyen vatandaşlar, çocuklar ve yetişkinler için açılan bölümlerde geleneksel sporları deneme fırsatı yakaladı.

7. Etnospor Kültür Festivali, yarınki etkinliklerle tamamlanacak.

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