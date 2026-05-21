Güncel

Etnospor Kültür Festivali kapılarını açtı! Bilal Erdoğan: Dünyanın tüm renkleri birbiriyle yakınlaşıyor

8. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış programında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 'Farklı dilleri konuşsak da farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Bu alan dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor. Farklı ritimlerin tınısı, farklı mutfakların lezzetleri, farklı sporların heyecanı ve daha fazlası burada yer alıyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2026 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN: ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ BİR AİLE BİRLİKTELİĞİDİR

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlarla ziyaretçilerimiz farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak.

Festival 4 gün boyunca sürecek

Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir.

Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz, "Dünya burada."

Farklı dilleri konuşsak da farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik.

Bu alan dünyanın tüm renklerini birbiriyle yakınlaştırıyor. Farklı ritimlerin tınısı, farklı mutfakların lezzetleri, farklı sporların heyecanı ve daha fazlası burada yer alıyor.

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

