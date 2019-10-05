Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenleniyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, dört gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. 1 milyon ziyaretçinin beklendiği Etnospor Festivali'ne 17 ülke, 960 sporcu katılıyor. Etnospor nasıl gidilir? Etnospor 2019 nerede? Etnospor saat kaçta kapanıyor? gibi soruları sizler için yanıtlandırdık...

ETNOSPOR NASIL GİDİLİR?

Ziyaretçiler, Etnospor Kültür Festivali'ne farklı alternatifleri kullanarak ulaşabilecek. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona ziyaretçiler özel araçlarının yanı sıra toplu taşımayla da gidebilecek.

Özel araçlarını tercih eden vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndaki otoparka park ettikten sonra servislerle festival alanına taşınacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu ile Marmaray da festivale ulaşmak isteyenler için önemli bir alternatif olacak. Metro çıkışından ve Marmaray'ın Yeşilköy ve Yeşilyurt duraklarından servis araçları ziyaretçileri festival alanına götürecek. Marmaray duraklarından yaklaşık 10 dakika yürüyerek de alana ulaşılabilecek.

Festivalin yaya girişi, Havuzlu Kavşak'a yaklaşık 500 metre uzakta bulunuyor.

ETNOSPOR 2019 NEREDE?

4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

ETNOSPOR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

4. Etnospor Kültür Festivali 3. günü 5 Ekim'de 17:30–19:00 Azerin Konseri ile son bulacak.

4. Etnospor Kültür Festivali 4. günü 6 Ekim'de Kapanış Seremonisi 16:30 - 18:30 arasında gerçekleştirilecek.

ETNOSPOR 2019 PROGRAMI SİZLERLE

GELENEKSEL LEZZETLER BEĞENİ TOPLADI

Etnospor Kültür Festivali'nde 12 dalda yapılan müsabakaların yanı sıra geleneksel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival alanında Türkiye'nin 7 bölgesinden şehirlerin çadırlarında geleneksel lezzetler yer alırken, 16 farklı ülkeden de lezzetler sergilendi.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemekleri, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda ziyaretçiler tarafından tadıldı.

Ziyaretçiler, yemek yapımı etkinliklerine katılarak, geleneksel lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.

ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA TANIŞIYOR

Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik çocuk oyunları oynadı.

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı.

Çocuklar ayrıca, ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ile oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı elde etti.