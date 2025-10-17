Etrafa dehşet saçtı! Av tüfeğiyle vurup öldürdü

Mersin'in Tarsus İlçesi Sarıveli Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yasin Ataş (59), 33 BBZ 280 plakalı ciple ekmek almaya giden Mustafa Aktaş (22) ve kuzeni Emir Ali Aktaş'a (13) av tüfeğiyle ateş açtı.

Olay yerinde bulunan park halindeki otomobilini de ateşe veren Ataş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Emir Ali Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan Mustafa Aktaş ise hastaneye kaldırıldı.

Emir Ali Aktaş ve Yasin Ataş'ın cenazeleri hastane morguna götürüldü.