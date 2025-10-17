İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9569
  • EURO
    49,1092
  • ALTIN
    5855.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Etrafa dehşet saçtı! Av tüfeğiyle vurup öldürdü
Güncel

Etrafa dehşet saçtı! Av tüfeğiyle vurup öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle bir çocuğu öldürüp bir genci yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

AA17 Ekim 2025 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Etrafa dehşet saçtı! Av tüfeğiyle vurup öldürdü
ABONE OL

Mersin'in Tarsus İlçesi Sarıveli Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yasin Ataş (59), 33 BBZ 280 plakalı ciple ekmek almaya giden Mustafa Aktaş (22) ve kuzeni Emir Ali Aktaş'a (13) av tüfeğiyle ateş açtı.

Olay yerinde bulunan park halindeki otomobilini de ateşe veren Ataş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Emir Ali Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan Mustafa Aktaş ise hastaneye kaldırıldı.

Emir Ali Aktaş ve Yasin Ataş'ın cenazeleri hastane morguna götürüldü.

  • av tüfeği cinayet intihar
  • mersin tarsus olay
  • mersin
  • cinayet

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.