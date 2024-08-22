İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9529
  • EURO
    37,9423
  • ALTIN
    2737.22
  • BIST100
    10001.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Etrafa rastgele ateş etti! 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs kahvehaneye ve etrafa silahla rastgele ateş etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

IHA22 Ağustos 2024 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Etrafa rastgele ateş etti! 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Arnavutköy ilçesi Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde dün gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahıslardan birisini kavga ettikleri adamlara ve etrafa ateş etmesiyle 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar olay yerine gelen ambulans ile civardaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise geniş çaplı incelemeler yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaya başladı.

YAŞANAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde eline silah alan bir kişinin cadde de bulunan vatandaşlara aldırış etmeden silahını ateşlediği ve vatandaşların kahvehane içine kaçtığı görüldü. Görüntülerde şahısın silahını ateşleme anları da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.