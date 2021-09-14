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EUROCONTROL açıkladı: THY'den büyük başarı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 6-12 Eylül'deki hava trafiği verilerini paylaştı. Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

AA14 Eylül 2021 Salı 23:18 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 23:18
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EUROCONTROL, 6-12 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 171 bin 701 uçuş icra edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 343 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.

THY, günlük 1263 uçuşla 2. sırada yer alırken Easyjet 1090 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 486 uçuşla listede 9. sıradaki yerini korudu.

Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen uçuşların pandemi dönemi öncesindeki 2019 istatistiklerinin yüzde 70,8'ine denk geldiği belirtildi.

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