15 Ekim 2025 Çarşamba
Güncel

Eurofighter savaş uçağı satışı için önemli adım! Kritik isim yakında Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye 40 adet Eurofighter savaş uçağı satışı konusunda hazır olduğunu açıklayan Almanya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 18:59
Türkiye ve Almanya, Eurofighter savaş uçağı alımını görüşeceği iddia edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırılan haberlerde, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

MÜZAKERE TALEBİNE OLUMLU CEVAP

Sözcünün, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakere talebine olumlu cevap verdi. Bu uçaklar NATO çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" dediği belirtilen haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.

ALMANYA ÖN TALEBE ONAY VERMİŞTİ

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Der Spiegel dergisinin Federal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığına ilişkin habere değinerek, "Alman hükümetinin sanayiden gelen bir ön talebe olumlu cevap verdiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

