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European Muslim Forum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısı! Ayasofya adres gösterildi

2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısında bulunan European Muslim Forum tarafından yapılan açıklamada, '25 Mayıs Perşembe günü saat 12:00'de Osmanlı'nın şanlı geçmişin ve Türk milletinin tarihi mirasının simgesi olan Ayasofya'nın duvarları önünde Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki Cumhurbaşkanını desteklemek için kardeşlerine bir kez daha çağrıda bulunacakları bir brifing düzenleyecek' denildi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
European Muslim Forum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısı! Ayasofya adres gösterildi
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Müslümanlara geri iade edilen Ayasofya Camisi'nin Türk milletinin gelecekte zaferlerin ve başarıların sembolü olduğunu açıklayan European Muslim Forum, 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısında bulundu.

European Muslim Forum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Ayasofya'nın duvarları önünde Avrupalı Müslümanlar dindaşlarını, Ümmetin Lideri - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya çağıracaklar.

28 Mayıs Pazar günü Türk milleti: önümüzdeki yıllarda milletin lideri ve devlet başkanı kimin olacağı konusunda son tercihini yapacak.

Avrupa Müslüman Forumu ve Büyük Avrupa'nın Müslüman liderleri daha ilk tur öncesi (14 Mayıs) Avrupa kıtasındaki 170 milyon Müslüman adına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki dindaşlarına modern küresel ümmetin lideri olarak kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunarak açıklamalarını yaptı. Böylece, ikinci turun arifesinde Avrupa Müslüman Forumu yönetim temsilcileri ve bazı Avrupa ülkelerin Müslümanların liderleri İstanbul'a özel olarak gelecekler ve 25 Mayıs Perşembe günü saat 12:00'de Osmanlı'nın şanlı geçmişin ve Türk milletinin tarihi mirasının simgesi olan Ayasofya'nın duvarları önünde Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki Cumhurbaşkanını desteklemek için kardeşlerine bir kez daha çağrıda bulunacakları bir brifing düzenleyecek.

Avrupa Müslümanları, Türk milletinin hikmetine ve geçmiş hataların tekerrür etmeyeceğine inanıyor ve Türk milleti şimdiki Liderin önderliğinde dünya ümmetin öncüsü olarak gelişimini sürdürecektir.

Avrupa Müslüman Forumu'nun açıklaması ve 25 Mayıs Perşembe günü Ayasofya duvarları önünde basın toplantısı katılımcı listesi ekte yer almaktadır.

  • European Muslim Forum
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • destek

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