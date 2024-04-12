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Güncel

Europol'ün istihbarat ağına 3 binden fazla kolluk kuvveti bağlandı

Avrupa Birliği'nin ortak polis gücü Europol, SIENA adını verdikleri istihbarat değişim ağına 70 ülkeden 3 binden fazla kolluk kuvvetinin bağlandığını duyurdu. SIENA'ya bağlanan kolluk kuvvetleri, hızlı operasyonel ve stratejik istihbarata 7 gün 24 saat boyunca ulaşabiliyor.

DHA12 Nisan 2024 Cuma 13:42 - Güncelleme:
Europol'ün istihbarat ağına 3 binden fazla kolluk kuvveti bağlandı
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Europol bugünkü açıklamasında SIENA adını verdikleri 'güvenli bilgi değişimi ağı uygulamasıyla' sadece 2023'te 1.79 milyon istihbarat içeren mesajın paylaşıldığını ve 151 bin soruşturmanın SIENA aracılığıyla açıldığı vurguladı. Açıklamada "Europol, AB Üye Devletleri ve Europol'ün işbirliği anlaşmaları veya çalışma düzenlemeleri yaptığı ortak ülkeler arasında hızlı operasyonel ve stratejik bilgi alışverişini mümkün kılan platform. Bu hizmete haftanın 7 günü, günün 24 saati ulaşılabilmektedir" denildi.

UYUŞTURUCU, DOLANDIRICILIK VE YASADIŞI GÖÇ İLK SIRADA

SIENA'daki mesajlarda en sık sorgulanan suç alanlarının uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve yasa dışı göç olduğu kaydedildi. Europol'ün Kabiliyetten Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Andrei Linta "Giderek küreselleşen bir dünyada, AB'nin her köşesinden ve ötesinden gerçek zamanlı bilgilere erişim, kolluk kuvvetlerinin suç faaliyetlerine ilişkin daha kapsamlı bir resme sahip olmalarını sağlayarak toplumlarını daha etkili bir şekilde korumalarına olanak tanımaktadır" dedi.

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