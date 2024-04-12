Europol'ün istihbarat ağına 3 binden fazla kolluk kuvveti bağlandı

Europol bugünkü açıklamasında SIENA adını verdikleri 'güvenli bilgi değişimi ağı uygulamasıyla' sadece 2023'te 1.79 milyon istihbarat içeren mesajın paylaşıldığını ve 151 bin soruşturmanın SIENA aracılığıyla açıldığı vurguladı. Açıklamada "Europol, AB Üye Devletleri ve Europol'ün işbirliği anlaşmaları veya çalışma düzenlemeleri yaptığı ortak ülkeler arasında hızlı operasyonel ve stratejik bilgi alışverişini mümkün kılan platform. Bu hizmete haftanın 7 günü, günün 24 saati ulaşılabilmektedir" denildi.

UYUŞTURUCU, DOLANDIRICILIK VE YASADIŞI GÖÇ İLK SIRADA



SIENA'daki mesajlarda en sık sorgulanan suç alanlarının uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve yasa dışı göç olduğu kaydedildi. Europol'ün Kabiliyetten Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Andrei Linta "Giderek küreselleşen bir dünyada, AB'nin her köşesinden ve ötesinden gerçek zamanlı bilgilere erişim, kolluk kuvvetlerinin suç faaliyetlerine ilişkin daha kapsamlı bir resme sahip olmalarını sağlayarak toplumlarını daha etkili bir şekilde korumalarına olanak tanımaktadır" dedi.