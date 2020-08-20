İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3211
  • EURO
    8,6864
  • ALTIN
    457.942
  • BIST100
    1120.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ev arkadaşları arasında çıkan kavgada kan aktı... Yardım istemek için 15 metre sürünüp sokağa çıktı
Güncel

Ev arkadaşları arasında çıkan kavgada kan aktı... Yardım istemek için 15 metre sürünüp sokağa çıktı

İzmit'te birlikte alkol alırken kavga eden ev arkadaşları A.C. (24) ile Azeri uyruklu Y.K. (23), birbirlerini bıçakladı. Ağır yaralı halde yaklaşık 15 metre sürünüp sokağa çıkan A.C. ile Y.K., farklı hastanelerde tedaviye alındı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:30
ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Gece saatlerinde birlikte alkol alan ev arkadaşları A.C. ve Azeri uyruklu Y.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.C. ve Y.K., birbirlerini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan A.C., sesini duyurabilmek için sürünerek sokağa çıktı. Yaklaşık 15 metre sürünen A.C., sokakta baygınlık geçirdi.

A.C.'yi fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.C. ve Y.K., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.