19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Ev değil imalathane: Çok sayıda silah ele geçirildi
Güncel

Ev değil imalathane: Çok sayıda silah ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabancalar ile silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ve malzeme ele geçirildi.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Ev değil imalathane: Çok sayıda silah ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Şüphelinin ikametinde ve aracında 16 Aralık'ta yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör, 35 namlu, 11 tabanca gövdesi, 21 üst kapak, 20 kabza, 100 yay ve mil ile 355 muhtelif silah parçası bulundu.

Aramalarda ayrıca dik torna, zımpara ve lazer markalama makinesi ile kumpas ve 2 mengene de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

