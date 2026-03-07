İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

Ev değil silah imalathanesi... Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah imalathanesi olarak kullanılan bir evde çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheliyle birlikte gözaltına alınan toplam iki kişi tutuklandı.

7 Mart 2026 Cumartesi 15:03
Ev değil silah imalathanesi... Sakarya'da DEAŞ operasyonu
ABONE OL

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik projeli çalışma yürütüldü.

Çalışmalar çerçevesinde S.Ö. (49) isimli şahsın İstanbul'a gittiği tespit edildi. Şüpheli, dönüşünde Hendek ilçesinde kullandığı araçla durduruldu.

Araçta yapılan aramada 18,94 gram kokain ele geçirildi. Devam eden çalışmalar çerçevesinde şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.Ş. (43) isimli ve DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen bir şahıs da yakalandı.

Yapılan incelemelerde söz konusu ikametin silah bakımı ve tamiri için kullanılan bir imalathane olduğu tespit edildi.

Evde gerçekleştirilen aramalarda 5 adet silah gövdesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, yüzlerce silah iç mekanizma parçası, şarjör, yay ve çeşitli silah parçalarının yanı sıra susturucu yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda teknik ekipman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

