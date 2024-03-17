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Ev eşyası taşıyan bir tırda tabanca parçaları ele geçirildi

Karaman'da bir tırda ev eşyalarının arasına gizlenmiş 2 bin tabanca parçası ele geçirildi.

AA17 Mart 2024 Pazar 12:29 - Güncelleme:
Ev eşyası taşıyan bir tırda tabanca parçaları ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlanma ve silah kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışma kapsamında bir tırda tabanca parçaları taşındığını belirledi.

Ekipler, ev eşyası taşıyan tırı kent merkezinde durdurdu.

Tırda yapılan aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş çuvalların içerisinde tabanca yapımında kullanılan bin fişek yatağı ve bin namlu mekanizması ele geçirildi.

Ekipler, sürücü Ö.T'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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