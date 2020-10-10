İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ev eşyası taşıyan nakliye aracı yanarak küle döndü
Güncel

Ev eşyası taşıyan nakliye aracı yanarak küle döndü

Kırıkkale'de bir nakliye firmasına ait ev eşyasının yüklü olduğu kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

IHA10 Ekim 2020 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:05
ABONE OL

Olay, Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunun 14. kilometresindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Y. idaresindeki 06 EV 39 67 plakalı kamyon, seyir halinde ilerlerken aracın alt bölümünden yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından kamyon kullanılamaz hale gelirken içindeki eşyalarda küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.