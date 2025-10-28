İSTANBUL 19°C / 10°C
Güncel

Ev hayali kuran vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! CİMER'e soru yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını merak eden binlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) sorularını iletti. Ev hayali kuran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

AA28 Ekim 2025 Salı 10:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın Konut Projesi"ni açıklamasının ardından projeyi merak eden vatandaşlar CİMER'e başvurdu.

Ev sahibi olmak için heyecan duyan ve bilgi almak için başvuran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ifade etti.

Başvurularda vatandaşlar, "Projenin kendilerini kapsayıp kapsamadığı", "engelli çocuğu olanlara kontenjan ayrılıp ayrılmadığı", "ikamet şartını taşıyıp taşımadığı" ve "evi olmamakla birlikte tarla hissesi olmasının başvurusuna engel olup olmadığı"na ilişkin sorular yöneltti.

Çok sayıda vatandaş da projeye dair görüş ve önerilerini belirten mesajlar iletti.

- GENÇLER DE BAŞVURUDA BULUNDU

Projede yüzde 20 kontenjan ayrılan gençler de "Ben de başvurabilecek miyim?", "Henüz gelirim yok ama başvurabilir miyim?" sorularını yöneltti ve en çok anne/baba evinde yaşamasının, hane halkı (anne/baba/kardeş) gelir toplamının, kardeşinin başvurusunun bireysel başvurusuna etkisini merak etti.

CİMER, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşların başvurularını sadece resmi kanallardan yapmalarını istedi.

