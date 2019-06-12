‘Ev kötü kokmasın’ diye Melek’i tuvalette yatırmışlar 

Ağrı’da yaşayan iki çocuk annesi Melek Karaaslan (24), 2012’de eşi ve ailesi tarafından tuvalete kapatıldı, aç ve susuz bırakılarak ölüne terk edildi. Karaaslan’ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2012’de yargılanan eşi Ferdi Karaaslan, kayınpederi Kutbettin ile kayınvalidesi Naciye Karaaslan’a verilen cezaları az bulan Yargıtay, kararı bozdu ve cezaları iki katına çıkardı.

YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

Mahkeme tarafından hazırlanan 47 sayfalık gerekçeli kararda, Melek’in ölüme nasıl sürüklendiği tüm detaylarıyla anlatıldı.

Gerekçeli kararda, “Maktulün sürekli altına idrar ve dışkısını kaçırması nedeniyle ‘evde koku yapmasın ve evdeki diğer kişiler mikrop kapmasın’ gerekçeleriyle evin tuvaletine ait küçük bir alanda, sert bir tahta parçasının üzerine yatırıldığı, hareketsiz bir yaşam süren maktulün durumunun giderek kötüleşmeye başladığı ve vücudunda ölümü ile nedensellik bağı oluşturabilecek derecede bası yaraları enfekte olması ve enfeksiyonun tüm vücuda yayılması nedeniyle Melek’in hayatını kaybettiği anlaşılmıştır” denildi. Türk Medeni Kanunu gereği ‘Eşlerin birlikte yaşama, birbirlerine yardımcı olma, birbirlerinin yaşam ve sağlıklarının korunması hususunda mükellef olduklarının’ belirtildiği kararda, Ferdi Karaaslan’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmediği, eşi Karaaslan’ın ölümüne neden olduğuna vurgu yapıldı.