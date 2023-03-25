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Ev sahibi-kiracı tartışmasında pompalı dehşet

Bursa'da ev sahibi ile kiracının kira meselesi yüzünden çıkan tartışmasında pompalı tüfek konuştu.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
Ev sahibi-kiracı tartışmasında pompalı dehşet
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı ile ev sahibi arasında kira anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kiracı yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar panik halinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevrede inceleme yaparken kısa sürede kiracıyı pompalı tüfek ile yakaladı.

Gözaltına alınan kiracının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kiracının havaya sıkması ve çevredeki vatandaşların panik anı kameraya yansıdı.

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