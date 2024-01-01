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Ev sahibinin IBAN oyunu bozuldu

İstabul'da kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi, 'sözleşme bitti' diyerek IBAN hesabını kapattı. Kiracı ise ev sahibinin diğer hesabını bularak kira yatırmaya devam etti. Ev sahibi şikayeti üzerine yapılan incelemede savcı takipsizlik verdi.

Sabah1 Ocak 2024 Pazartesi 08:37 - Güncelleme:
Ev sahibinin IBAN oyunu bozuldu
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Ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarmak için başvurduğu yollardan biri de banka hesabını kapatmak ve kirayı ödemediğini gerekçe göstererek tahliye davası açmak. İstanbul Ümraniye'de de bu durumun bir benzeri yaşandı. 62 yaşındaki Nejla S., Kasım 2021'de Sıdıka B.'nin evini 3 bin 600 liraya kiraladı. Geçen ekim ayına kadar da kirasını düzgün bir şekilde ödedi. Ancak Sıdıka B.(56) Ekim 2023'te sözleşmenin bittiğini belirterek banka hesabını kapattı. Bunun üzerine ev sahibin başka bir IBAN numarasını bulan kiracı, ücreti oraya yatırarak ev sahibinin oyununu bozdu.

"EV SAHİBİ İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Ev sahibi, "Nasıl elde ettiğini bilmediğim bir şekilde maaş hesabımın IBAN'ını ele geçirmiş ve kira sözleşmesi devam ediyormuş gibi buraya para yatırmaktadır" diyerek kiracısından şikayetçi oldu.

Kiracı Nejla S. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan soruşturma başlatıldı. Sabah'ın haberine göre, Savcılık ise dikkat çeken bir karara imza attı.

Şüpheli kiracı Nejla S.'nin kiracılık akdinin halen devam ettiğini belirten savcılık, ev sahibinin kiracısının zorda kalmasını sağlamak için banka hesabını özellikle kapattığını vurguladı.

Kiracının ev sahibinin IBAN numarasını öğrenerek kira ücretini yatırmasının "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçunun unsurlarını oluşturmadığının altını çizen savcılık, "Ev sahibinin bahse konu olayda iyi niyetli olmadığı anlaşılmıştır" dedi.

Aralarındaki uyumsuzluğun hukuk mahkemesinde çözüme ulaştırılabileceğini kaydederek şüphelinin savunmasının alınmasına gerek dahi görülmediğini aktardı. Takipsizlik kararına imza attı.

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