Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehir genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin hassas, titiz ve takipli çalışmalarında farklı tarihlerde 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin 3 adet altın yüzük,1 adet altın set, 1 çift küpe ve kolye ucu,4 adet altın kolye, 1 adet pırlanta kolye ve küpe, 2 adet çocuk bilekliği, 1'er adet gram altın, 9 gram kolye ucu, Cumhuriyet altını, 5 adet çeyrek altın ve 165 bin TL nakit parayı çaldıkları de tespit edildi.
Bunun üzerine şüphelilerin kullandığı aracı ve gelişlerini güvenlik kameralarıyla belirleyen polis operasyon yaptı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Mersin'e tekrar giriş yapan araçtaki 3 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheliler M.Ç., S.G. ve B.Ç. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ç. adli kontrol şartı ile serbest kalırken diğer 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.