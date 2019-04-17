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Ev tadilatındaki insan iskeleti kadavra çıktı

Adana'da bir kişinin satın aldığı evde işçiler tadilat yaparken, ardiye olarak kullanılan yerde çıkan insan kafatası ve kemiklerinin 32 yıl önce ev sahibinin tıp fakültesinde okuyan oğluna mezardan aldığı kadavraya ait olduğu ortaya çıktı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 1 Nisan günü meydana geldi. Ali İ.'nin uzun yıllar oturduğu evi Şehmuz A., olay tarihinden yaklaşık bir ay önce satın aldı. Şehmuz A. ev eski olduğu için tadilat yaptırıp oturmak istedi. O günde işçiler gelerek evde tadilata başladı. Bir işçi evin banyosunun üst tarafında bulunan ardiye kısmında çalışmak isteyince burada bir torba ve kutu içinde bir şeyler olduğunu gördü. Kutu ve torbayı ardiyeden çıkardığında kutunun ve torbanın içinde insan kafatası ile kemikleri olduğunu gördü. İşçi hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kafatası ve kemiklere el koyarak incelemeye aldı.

Polis ev sahibi Ali İ.'nin ifadesine başvurdu. Ali İ. alınan ifadesinde oğlunun 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine girdiğini, anatomi dersine öğretmeninin insan iskeleti istediğini, kendisinin de oğluna yardımcı olmak için Asri Mezarlığına gidip yönetim ile konuştuktan sonra imza ve tutanak karşılığında kimsesizler mezarından bir süre önce öldürülen ve kimsesi olmayan bir kişinin iskeletini alıp önce sirkeye yatırıp daha sonra da vernikledikten sonra oğluna okulda kullanması için verdiğini, bir süre oğlunun iskeleti okula götürdüğünü daha sonra eve getirdiğini atmak istediğini ancak oğlunun öğretmeninin gerek olması halinde yine kullanacaklarını bu nedenle atmamasını istediğini bu nedenle atmadıklarını ardiyeye kaldırdıklarını sonra da unuttuklarını söylediği öğrenildi.

Şimdi bir sağlık ocağında aile hekimi olarak çalışan Metin İ.'nin ise alınan ifadesinde 1987 yılında tıp fakültesinde okurken anatomi öğretmeninin insan kemiği istediğini kendisinin de gidip bu duruma babasına söylediğini babasının da mezarlıktan gidip izin alarak kimsesiz bir şahsın kemiklerini getirdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine ele geçirilen iskeletler morgdan alınarak tekrar toprağa verildi.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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