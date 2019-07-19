29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6534
  • 6,3641
  • 260.538
  • 102266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? 19 Temmuz Perşembe evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

‘19 Temmuz Perşembe evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? 19 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi nedir?’ sorularına an itibariyle yanıt aranmaya devam ediliyor. 19 Temmuz itibariyle 41 ilimizde evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı. Temmuz ayı farkları Ağustos ayında alınacak evde bakım maaşlarına yansıtılacak. Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı temmuzda 1384 TL’ye yükseldi. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 TL’ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 TL’ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı. Peki, Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Evde bakım maaşlarını e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

19 Temmuz Perşembe günü itibariyle evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şuana kadar 41 ilimizde eve bakım maaşları yatırıldı. Vatandaşlar, ‘19 Temmuz Perşembe evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? 19 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi nedir?’ sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Maaşlara zam yapılmasının ardından Temmuz ayı farkı maaşlara yansıtılacak. Vatandaşların ilk zamlı maaşları Ağustos ayından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. İşte 19 Temmuz evde bakım maaşları güncel listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
 
Evde bakım maaşları 19 Temmuz itibariyle 41 ilde yatırıldı. İşte o iller:
 
1-Isparta 2-Samsun 3- Zonguldak 4- Bolu 5-Tokat 6- Kırklarel 7- Afyonkarahsar 8- Antalya 9- Hatay 10- Edrne 11- Sakarya 12- Adıyaman 13- Kırşehr 14- Ordu 15- Dyarbakır 16- Bursa 17- Malatya 18- Çanakkale 19- Amasya 20- İstanbul 21- Erzurum 22- Denzl 23- Mersn 24- Balıkesr 25- Konya 26- Mansa 27- Bleck 28- Uşak 29- Aydın 30- Tekrdağ 31- Hakkar 32- Osmanye 33- Kırıkkale 34- Ankara 35- Van 36- Trabzon 37- Karabük 38- Adana 39- Aksaray 40- Bayburt, 41- Muş
 

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

 

EVDE BAKIM MAAŞI 2019 TEMMUZ AYI ZAMMI NE KADAR?

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor. Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı temmuzda 1384 TL’ye yükseldi. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 TL’ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 TL’ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı. Temmuz aylıkları ödendiği için ilk zamlı aylıklar ağustos ayında verilecek, temmuz ayının farkı da aylıklara yansıyacak. Bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor.

 

E-DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

EVDE BAKIM MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...

Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ NASIL YAPILIR?
 
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?
 
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
 
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
 
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması
 
1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.
 
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
 
2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. 

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

* 1 adet fotoğraf,

* Engelli Sağlık Kurulu raporu,

* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

* Boşanma halinde boşanma kararı,

* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister sms ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli dev operasyon: Adil Öksüz'le bağlantısı olan...

İzmir merkezli dev operasyon: Adil Öksüz'le bağlantısı olan...

Kremlin Sözcüsü sormuştu... Açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü sormuştu... Açıklama geldi

Yönetim yıldız futbolcuyu göndermek istedi, Yanal izin vermedi

Yönetim yıldız futbolcuyu göndermek istedi, Yanal izin vermedi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Yerli ve milli mühimmat kullanıldı! Teröristlerin üssü vuruldu

Yerli ve milli mühimmat kullanıldı! Teröristlerin üssü vuruldu

CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı

CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı

Gelin-damatlar ev sahibini bezdirdi! Bakın ne yaptı?

Gelin-damatlar ev sahibini bezdirdi! Bakın ne yaptı?

Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?

Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?
 

POPÜLER HABERLER

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Tarihe geçen anlar nasıl çekildi? İşte perde arkası...

Tarihe geçen anlar nasıl çekildi? İşte perde arkası...

Klintseviç: ABD seçenek bırakmıyor, Türkiye Su-35 alabilir

Klintseviç: ABD seçenek bırakmıyor, Türkiye Su-35 alabilir

455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor: Altını balla eziyorum

455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor: Altını balla eziyorum

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA