Evde bakım maaşları son dakika yatan iller hangileri? 2019 hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
Evde bakım maaşının yattığı illerle ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. 10 Temmuz itibari ile evde bakım maaşları hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar, ‘20189 evde bakım maaşları hangi illerde yattı? 2019 Temmuz ayı evde bakım maaşlarına zam geldi mi? Evde bakım maaşları yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama ekranına nasıl girerim?’ sorularına yanıt aramaya hız verdi. Temmuz ayı evde bakım maaşı yatırılmaya başlandı. Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. İşte Evde bakım maaşı yatan illerle ilgili son haberler ve evde bakım maaşı sorgulama ekranı haberimizin detaylarında…
Evde bakım maaşı son dakika yatan ille belli oldu! Evde bakım maaşının yatmasını bekleyen illerdeki binlerce vatandaş, ‘‘20189 evde bakım maaşları hangi illerde yattı? 2019 Temmuz ayı evde bakım maaşlarına zam geldi mi? Evde bakım maaşları yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama ekranına nasıl girerim?’ sorularına arama motorlarında yanıt aramaya başladı. Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Şimdilik Aksaray ve Kırklareli'den evde bakım maaşı parası yatırıldığına dair haberler geliyor. Diğer illerden bilgi gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak. Peki, evde bakım maaşı paraları zamlı mı yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan illerle ilgili son haberler ve evde bakım maaşı sorgulama ekranı haberimizin detaylarında…
EVDE BAKIM MAAŞI 2019 TEMMUZ AYI ZAMMI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor. Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı temmuzda 1384 TL’ye yükseldi. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 TL’ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 TL’ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı. Temmuz aylıkları ödendiği için ilk zamlı aylıklar ağustos ayında verilecek, temmuz ayının farkı da aylıklara yansıyacak. Bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...
Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister sms ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
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