Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.G'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, zihinsel engelli D.G. (6) ile kuzeni K.C.N'nin (5) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangın sırasında Y.G'nin komşuda olduğu öğrenildi. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin incelemesinin ardından 2 kuzenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.