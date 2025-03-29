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Evde çıkan yangın 2 çocuğu hayattan kopardı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 22:19 - Güncelleme:
Evde çıkan yangın 2 çocuğu hayattan kopardı
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Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.G'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, zihinsel engelli D.G. (6) ile kuzeni K.C.N'nin (5) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangın sırasında Y.G'nin komşuda olduğu öğrenildi. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin incelemesinin ardından 2 kuzenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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