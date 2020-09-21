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Evde çıkan yangında 13 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

Kırşehir'de bir evde çıkan yangında 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Anne ile diğer çocuğu, vücudundaki yanıklar nedeniyle ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 14:23 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 14:23
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Yenice Mahallesi 171. Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaralanan Neslihan Alp ile çocukları Alperen (13) ve Aybüke Baysal, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen Baysal, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anne ile diğer çocuğu, vücudundaki yanıklar nedeniyle ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

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