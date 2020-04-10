Evde kalan çocuklara online sanat terapisi

AA 10 Nisan 2020 Cuma 13:37 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:37

Psikolog Nilay Özkan, çocuklara yönelik düzenlediği online "klasik müzikle sanat terapisi" programlarına ebeveynlerin de aktif katılımını sağlayarak birlikte etkinlik yapmalarını sağlıyor.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce fiziki ortamda verdiği sanat terapisi programlarını, koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecinde sanal ortama taşıdığını söyledi.

Sanat terapisin kişinin iç dünyasını ve bilinçaltını anlamak için etkili bir araç olduğunu belirten Özkan, "Sanat çalışmaları günlük stresi de azaltır. Beynimizin sağ ve sol yarım küresini çalıştırır. Zihinsel olarak rahatlamamızı sağlar. Yaratıcı ve analitik tarafımız için faydalıdır." diye konuştu.

Özkan, etkinliklere tüm aile üyelerini dahil etmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm ailenin güzel vakit geçirebilecekleri eğlenceli, aynı zamanda eğitici bir etkinlik. Sanat terapisi çocukların entelektüel yapısını da genişletiyor. Tek sınırımız hayal gücümüz. Çocuklar sanatla yaratıcılıklarını keşfediyor. Ayrıca çocuklarımızın bilinçaltını böyle dönemlerde görebilme şansımız oluyor. Online eğitimler de aslında diğer sosyal medya etkinliklerinden farklı bir etki oluşturuyor. Çünkü birebir etkileşim var ve çocukların aktif olmasını sağlıyor."

- "MANDALAYI BİTİRMEK HUZUR VERİYOR"



Sanat terapisine katılan 10 yaşındaki Asya Durukan, klasik müzikle yaptığı çalışmaların duygu dünyasını olumlu etkilediğini belirterek, "Mandalayı bitirmek huzur veriyor. Rahatlıyorum. Renklerin insanın hafızasında bıraktığı anılar var. Mesela ben sarı renkle boyarken yazın geçirdiğim güzel günleri hatırlıyorum. Bu yüzden mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Asya'nın annesi Ayşe Durukan da koronavirüsle mücadele sürecinde evde kalmanın kötü tarafları olduğu gibi olumlu taraflarını da keşfetmeye başladıklarını anlattı.

Durukan, evde kalan aile bireylerinin birlikte daha fazla vakit geçirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Evde nasıl vakit geçirileceğini ve neler yapılacağını unutmuştuk. Bu açıdan güzel oldu bir yandan aslında. Bu süreçte herkes bir mini şef, ressam ya da yazar oldu. İçimizde unuttuğumuz şeyleri keşfetmemizi sağladı.

Yeni nesil çok hızlı yaşadıkları ve her şeyi çok çabuk tükettikleri için adaptasyon ve konsantrasyon sorunu yaşıyor. Onlarda sabır kısmı biraz eksik. Sanat çalışmaları çocuklara sabrı öğretiyor. "