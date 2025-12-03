İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

Evde kan donduran olay! Boğazı kesilmiş engelli adamı eşi buldu

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki engelli şahıs, evinde boğazından kesilmiş şekilde ölü bulundu. Adamı, kendisinden uzun süre alamayınca merak edip eve gelen eşinin bulduğu öğrenildi.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda işleri olan Erkan Menteş'in eşi Menteş'ten uzun süre haber alamayınca merak ederek eve geldi.

Eve giren kadın kocası Menteş'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş'in boğazının kesildiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Erkan Menteş'in yanında kesici alet bulundu. Kesici alet incelenmek amacıyla el konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Erkan Menteş'in cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

