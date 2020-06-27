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Evde olmadığı fark edilen kadın su kuyusunda ölü bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde evde olmadığı fark edilen 44 yaşındaki kadın, su kuyusunda ölü bulundu.

IHA27 Haziran 2020 Cumartesi 17:51 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 17:51
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Olay, Merkez Artuklu ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Saliha Adsoy’un evde olmadığını fark eden aile fertleri, bir süre kadını aradı. Aile fertleri mahallede yaptıkları aramaların ardından kadının evlerinin yakınlarında bulunan su kuyusuna düştüğünü belirledi. Adsoy’un, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adsoy’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

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