  Evde sigara içen oğlunu mahkemeye verdi! Karara uymazsa hapse girecek
Evde sigara içen oğlunu mahkemeye verdi! Karara uymazsa hapse girecek

Annesi tarafından huzursuzluk çıkardığı ve sigara içtiği gerekçesiyle evden uzaklaştırılması istenen kişi hakkında, 1 ay süreyle açık alanları dahil olmak üzere 'evde sigara içmemesine' karar verildi. Mahkeme, kararında tedbire uyulmaması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası verileceğini belirtti..

Çekmeköy'de yaşayan Ş.T, oğlu M.C.T'nin huzursuzluk çıkardığını, evde sürekli sigara içtiği için rahatsız olduğunu ve oğlunun eve yardımda bulunmadığını belirterek, Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Anne, mahkemeye verdiği dilekçede, oğluyla mahkemelik olmak istemediğini vurgulayarak, sadece oğlunun evden biraz uzaklaşmasını istediğini kaydetti.

Talebi değerlendiren Anadolu Aile Mahkemesi ise 1 ay süreyle geçerli olmak üzere, M.C.T'nin annesine karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Mahkeme, M.C.T'nin tedbir süresince açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti.

Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi.

