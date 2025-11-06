Evde silahlı çatışma! 1 kişi öldü, 8 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir evde iki husumetli grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Gülabibey Mahallesi 31. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, bir evde karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.