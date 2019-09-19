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''Evde şov istemedim, o yüzden kaçtım''

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında 167’si tutuklu 226 sanığın yargılanması sürüyor.Oktar’a neden kaçtığı soruldu. Oktar, “Evde şov yapmamak için kaçtım” dedi.

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı tutuklu sanık Adnan Oktar’a savunmasını ve daha sonra operasyon sırasında örgüt üyesi tarafından özel harekat polisinin silahla yaralanmasını sordu. Oktar, “Vatanını milletini seven bir arkadaşımızdır. Saldırı olduğunu sanıyor. Şarjörü boşaltması yaşadığı paniği gösterir” dedi. Mahkeme başkanı, ‘Oktar’a neden yapılan operasyonda kaçtığı da soruldu. Oktar, ‘Evde şov istemiyordum efendim. Boğazlarına tıkandı şov imkanı. Basına haber verince rahatladım” cevabını verdi.

29 tutuksuz sanık da duruşma salonundaydı

Duruşmada, 29 tutuksuz sanık ile bir kısım müşteki sanıklar da duruşma salonunda yer aldı. Oktar’ın bir avukatı, yetkisizlik itirazı olduğunu belirterek, dava konusu olayın Anadolu Yakası’nda gerçekleştiğini, Oktar’ın yakalandığı yerin ve sanıkların ikamet adresinin Anadolu Yakası’nda bulunduğu söyleyerek, davanın Anadolu Adliyesi’nde görülmesi gerektiğini beyan etti. Mahkeme heyeti, taleplerinin reddine hükmetti.

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