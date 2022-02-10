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Evde tek başına yaşayan şahıs yanarak can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evin mutfak kısmında çıkan yangında tek başına yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki Mustafa Ötebaş hayatını kaybetti.

DHA10 Şubat 2022 Perşembe 22:35 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:35
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Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokakta 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaş, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Ağır şekilde yaralanan Ötebaş, evden çıkamadı.

Alevleri fark eden komşuların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Ötebaş da evden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ötebaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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