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Güncel

Evde yangın çıktı bir kadın öldü, çocuğu ağır yaralandı

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı.

AA06 Nisan 2021 Salı 14:25 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 14:25
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Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, evde bulunan Gülsüm Aslan (25) ile 3 yaşındaki oğlu Ali'yi dışarı çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm Aslan kurtarılamadı. Çocuğun tedavisi ise devam ediyor.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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