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  • Evdeki eşyaları yola atıp, tabancayla rastgele ateş açtı! Eve giren 3 polis yaralandı
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Evdeki eşyaları yola atıp, tabancayla rastgele ateş açtı! Eve giren 3 polis yaralandı

Burdur'da evdeki eşyaları yola atıp, kurusıkı tabancayla rastgele ateş açan A.D. (45), kendisini durdurmaya çalışan 3 polis memurunu tabanca ve satırla yaraladı. Bir polisin ise biber gazından etkilendiği olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.D. güçlükle etkisiz hale getirildi.

DHA7 Nisan 2024 Pazar 17:47 - Güncelleme:
Evdeki eşyaları yola atıp, tabancayla rastgele ateş açtı! Eve giren 3 polis yaralandı
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Burdur'da Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki müstakil evde oturan A.D., saat 11.00 sıralarında evin balkonuna çıkarak eline geçirdiği eşyaları yola atmaya başladı. Komşuların durumu bildirmesiyle adrese ekipler sevk edildi.

A.D. bir süre sonra kurusıkı tabancayla rastgele çevreye ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri A.D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarında başarılı olamayan polis, yan taraftaki evin çatısından eve girmek için harekete geçti.

Polis, A.D.'nin bulunduğu yere biber gazı atarak eve girdi. A.D. ise içeri giren polislere kurusıkı tabanca, bıçak ve baltayla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru kurusıkı tabancayla ateş açılması ile omuzundan, iki polis memuru ise satır darbelerinden korunmak isterken yaralandı. Bir polis de biber gazından etkilendi.

Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan A.D., evden çıkarıldı. Yaralı polisler ve A.D. ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yalnız yaşadığı ve komşularının akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ettiği A.D., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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