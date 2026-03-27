27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
  Evdeki kavga sokağa taşındı! Genç kadını öldürüp intihar etti
Evdeki kavga sokağa taşındı! Genç kadını öldürüp intihar etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ayrıldığı eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra aynı silahla intihar etti.

IHA27 Mart 2026 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Olay, gece saatlerinde Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Çubukçu (34), evine gelen eski eşi Uğur Baycan (37) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Evin içinde başlayan ve sokağa taşan tartışma sırasında Uğur Baycan, yanında bulunan tabancayla eski eşine ateş ederek hızla olay yerinden uzaklaştı.

EVDE TARTIŞTI SOKAKTA KATLETTİ

Gürültü ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Baycan, kısa bir süre sonra Refik İnce Mahallesi 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • aile içi şiddet
  • intihar
  • Bayraklı olayı

