Korkunç olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Kıyasettin Şağbangül ile 32 yaşındaki eşi Filiz Şağbangül arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kıyasettin Şağbangül'ün eşini defalarca bıçakladığı öne sürüldü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşları 12'den küçük üç çocuğun evde bulunduğu sırada ağır yaralanan Filiz Şahbangül için komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından binadan kaçan şüpheli Kıyasettin Şağbangül'ün kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin olayın ardından evden çıktıktan sonra sokakta bir süre soğukkanlı şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.