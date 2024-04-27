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  • Evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar
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Evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar

Esenyurt'ta yüzlerini gizleyerek bir eve giren 3 kadın, yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

IHA27 Nisan 2024 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 3 kadın, gözlük takıp yüzlerini gizleyerek sokak üzerindeki bir apartmana girdi. Apartmanın içinde bir süre gezen şahıslar, en üst katta bulunan Şerife Aydın'ın evine girdi. Yatak odasına giren hırsızlar, yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyasını alıp apartmandan dışarı çıkarak kayıplara karıştı. O sırada bir alt kattaki akrabasının evinde bulunan Aydın, eve geldiğinde yatak odasının dağıldığını görünce büyük bir şok yaşadı. Eşini arayarak durumu anlatan Aydın, ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Şerife Aydın konuyu polis ekiplerine bildirirken ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin apartmana girip çıktığı o anlar ise binanın güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığı hırsızlık olayı ile ilgili konuşan Şerife Aydın, "Ben evimin alt katında eşimin ağabeyinin evinde oturuyordum. O sırada çocuğum dondurma yemek istedi. Ben eve çıktım ve kartımı aldım. Markete indikten 15 dakika sonra evime gözlüklü 3 kadın girdi. Yüzleri belli olmuyordu. Alt katta oturduktan sonra eve çıktım. Evde yatak odamın dağınık olduğu fark ettim. Kapıdan girmişler ama zorlama olmamış. Yatak odasında bazamın altında ziynet eşyalarımın olduğu hurç var. Hurcu karıştırmışlar ve çekmeceleri açmışlar. Dolapta da alyans ve yüzüğüm vardı. Onları da almışlar. İlk girdiğimde tuvaletin kapısı açıktı ve evdeler sandım. Çok korktum ve yanımda da küçük çocuğum vardı. Onu alt kata yolladıktan sonra yengemi çağırdım. Evi aradım ama kimse yoktu. Eşimi aradım. O sırada apartmandan çıkıyorlar. Birkaç dakika önce çıksam karşılaşırmışız. Zararım 400 bin liraya yakın. Olaydan sonra polisi aradım ve kayıt oluşturduk" dedi.

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